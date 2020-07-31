В Госдуме прокомментировали новые детали крушения самолета Качиньского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новые детали авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, представленные польскими экспертами в рамках повторного расследования причин трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Слуцкого, заявления о том, что причиной крушения самолета стал взрыв тротила, заложенный в воздушное судно во время ремонта в России, — попытка политизировать трагедию. Он назвал обвинения со стороны Польши в адрес России «чушью и торговлей русофобией в попытке заработать очки» в Евросоюзе и США.

Депутат обратил внимание, что выводы о наличии тротила в Ту-154 сделали именно американские и британские эксперты, «отбросив все ранние итоги расследования».

«В Польше решили разворошить старые могилы спустя десять лет, снова встав на гребень волны антироссийской истерии», — резюмировал Леонид Слуцкий, назвав заявления Варшавы недостойными и кощунственными.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла в 2010 году. На борту находились высокопоставленные польские чиновники, в том числе президент страны Лех Качиньский с женой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве. О том, что причиной катастрофы стал взрыв, в Варшаве утверждают с 2016 года.