Организатор последнего полета Качиньского отправится в тюрьму

Бывший чиновник, организовавший полет президента Польши Леха Качиньского, во время которого самолет разбился, получил тюремный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Десять месяцев тюрьмы получил экс-глава канцелярии премьер-министра Томаш Арабский. При этом исполнение приговора отсрочено на два года. Таким образом, запрос прокуратуры был удовлетворен не в полной мере: она просила 18 месяцев и отсрочку в четыре года.

Суд посчитал доказанной вину чиновника в невыполнении служебных обязанностей при организации полета в Смоленск в 2010 году. Прокурор во время рассмотрения дела указывал, что Ту-154М не должен был приземляться на аэродроме, а у пилотов, по его словам, не было актуальных посадочных карт и сведений. Арабский занимал свой пост с 2007 по 2013 год.

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Летом 2018-го сообщалось, что эксперты польской комиссии спустя восемь лет после авиакатастрофы обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета и на теле одной из жертв крушения. В России подчеркнули, что версия о взрыве на борту проверялась российскими следователями и не нашла своего подтверждения, причиной авиакатастрофы стали ошибочные действия экипажа.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, потерпел катастрофу в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.

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