В Польше усомнились в поездке Дуды в Россию на годовщину гибели Качиньского

Президент Польшин Анджей Дуда не планирует поездку в Россию на десятую годовщину авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб тогдашний лидер республики Лех Качиньский. Об этом 1 января сообщает ТАСС со ссылкой на интервью представителя канцелярии Дуды Анджея Деры радиостанции RMF.

Дера усомнился в том, что президент поедет в Россию. «Ведутся переговоры, учитывая напряженные польско-российские отношения. Рассматриваются разные варианты, но после того, что случилось 10 лет назад, я думаю, что президент не сторонник поездки в Россию», — сказал чиновник.

По его словам, памятные мероприятия с участием Дуды, скорее всего, пройдут в самой Польше. «Но, думаю, польская делегация будет и на месте в Смоленске», — добавил Дера.

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. Самолет разбился возле аэродрома Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что катастрофа случилась из-за действий экипажа, решившего посадить лайнер при неблагоприятных погодных условиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!