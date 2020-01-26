В Польше заявили об исходящей от России угрозе

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский высказался об исходящей от России угрозе и призвал усилить позиции НАТО в своей стране и странах Балтики. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

Качиньский сообщил, что Россия ищет слабые пункты в системе демократии Евросоюза и атакует там, где видит слабину, — «как было в Крыму и на Донбассе».

«Германия должна высылать больше войск в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия большего количества немцев. (...) Точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе», — сказал глава партии.

В том же интервью он заявил, что Польша хотела бы получить денежную компенсацию от России и Германии за ущерб в годы Второй мировой войны. Качиньский заявил, что требования страны в этом вопросе «не имеют срока давности».

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, 1 сентября 2019 года, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава собирается потребовать от Германии заплатить за нападение нацистов. В Берлине заявили, что делать этого не намерены, поскольку уже перечислили стране достаточно крупные репарации. В Москве претензии со стороны Польши отвечали, что никаких компенсаций от России Варшава не получит.

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