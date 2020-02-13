Премьер Польши собрался в Россию на годовщину гибели Качиньского

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий собрался посетить Смоленск в десятую годовщину гибели в авиакатастрофе польского президента Леха Качиньского. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение руководителя канцелярии Михала Дворчика.

«Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет посетить и Смоленск, и Катынь. (...) Его основная цель состоит в том, чтобы отдать почести тем людям, которые погибли десять лет назад в результате самого драматичного происшествия», — отметил Дворчик. До этого президент Польши Анджей Дуда отказался посетить траурные мероприятия в России.

При этом посольство России в Польше не получало обращения по планируемому визиту в Смоленск, передает РИА Новости.

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Летом 2018-го сообщалось, что эксперты польской комиссии спустя восемь лет после авиакатастрофы обнаружили следы взрывчатки на обломках самолета и на теле одной из жертв крушения. В России подчеркнули, что версия о взрыве на борту проверялась российскими следователями и не нашла подтверждения, было доказано, что причиной авиакатастрофы стали ошибочные действия экипажа.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, потерпел катастрофу в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.

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