Соловьев прокомментировал новые детали крушения самолета Качиньского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал новые детали авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли 96 человек, включая президента страны Леха Качиньского, представленные польскими экспертами в рамках повторного расследования причин трагедии. Его слова приводит URA.RU.

Соловьев заявил, что Москва физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку воздушное судно вылетело из Варшавы и не приземлялось в российских аэропортах. «Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война», — отметил он.

Материалы по теме Бесконечная история Польша провела еще три расследования причин авиакатастрофы под Смоленском Внешний фактор Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят

По словам журналиста, подобные обвинения необходимо подтверждать конкретными доказательствами.

Ранее эксперты польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году раскрыли новые детали происшествия. Утверждается, что причиной крушения Ту-154 стал взрыв тротила. Его якобы заложили в самолет во время ремонта в России. О такой причине в Варшаве говорят с 2016 года.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе Лех Качиньский с супругой, разбился в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве.