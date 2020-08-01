Соловьев прокомментировал новые детали крушения самолета Качиньского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал новые детали авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли 96 человек, включая президента страны Леха Качиньского, представленные польскими экспертами в рамках повторного расследования причин трагедии. Его слова приводит URA.RU.
Соловьев заявил, что Москва физически не смогла бы подложить бомбу, поскольку воздушное судно вылетело из Варшавы и не приземлялось в российских аэропортах. «Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война», — отметил он.
По словам журналиста, подобные обвинения необходимо подтверждать конкретными доказательствами.
Ранее эксперты польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году раскрыли новые детали происшествия. Утверждается, что причиной крушения Ту-154 стал взрыв тротила. Его якобы заложили в самолет во время ремонта в России. О такой причине в Варшаве говорят с 2016 года.
Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе Лех Качиньский с супругой, разбился в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа погибли. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Россия отрицает выводы комиссии о взрыве. Расследование продолжается как в Варшаве, так и в Москве.