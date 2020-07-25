В швейцарских горах разбился самолет

Небольшой самолет разбился в горах в швейцарском кантоне Вале, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Крушение произошло в районе вершины Глечершпитц. В результате происшествия погибли четыре человека. «Жертвами стали два швейцарца в возрасте 66 и 50 лет и два австрийца в возрасте 50 и 46 лет», — сообщила местная полиция.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Устанавливаются причины инцидента.

5 июля аэропорту Кросно (Польша) разбился небольшой спортивный самолет. Rand Robinson KR-1 упал на частной территории — сначала самолет врезался в фонарь, затем — в ограждение. При падении летательный аппарат задел припаркованный легковой автомобиль. На борту находился только 69-летний пилот, он получил легкие травмы и самостоятельно выбрался из самолета.