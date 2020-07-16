На востоке Турции разбился самолет-разведчик

Семь сотрудников органов безопасности погибли при крушении самолета-разведчика на востоке Турции. Об этом рассказал министр внутренних дел Турции, передает агентство Anadolu.

По его словам, во время инцидента самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию. Среди погибших двое пилотов. Крушение произошло в 03:00 по местному времени. Воздушное судно упало над провинцией Ван.

Ранее самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН, упал при посадке в аэропорту города Беледуэйне в Сомали. Точная причина крушения неизвестна. Сообщается, что самолет совершил жесткую посадку, после чего развалился и загорелся. Видео произошедшего было опубликовано в сети.