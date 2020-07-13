Названа возможная причина крушения Ан-2

Самолет Ан-2 мог разбиться в Нижегородской области из-за того, что он во время полета задел линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

В пресс-службе сообщили, что, по предварительным данным, крушение Ан-2 в Нижегородской области произошло из-за того, что самолет задел провод, после чего упал и загорелся. В то же время следствие рассматривает и другие версии произошедшего, в том числе о техническом состоянии воздушного судна и действиях пилота.

Ранее поступили сообщения о том, что в результате падения самолета Ан-2 погиб один человек и еще один был доставлен в больницу. На земле жертв и разрушений нет. В ликвидации последствий авиакатастрофы участвовали 21 человек и 8 единиц техники.

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