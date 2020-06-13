Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в российском регионе

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате падения воздушного судна Як-52 аэроклуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) погибли два человека — курсант 2002 года рождения и инструктор 1968 года рождения. Первый управлял разбившимся самолетом.

По данным регионального управления МЧС России, самолет получил значительные механические повреждения, возгорания не произошло.

11 июня сообщалось о крушении легкомоторного самолета вблизи села Сасыкино Рязанской области. Самолет «Бекас» потерпел крушение в 20:04 по местному времени. Пилот, управляющий воздушным судном, погиб. Известно, что в ходе падения самолет задел линии электропередач.

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