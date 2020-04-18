После крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае завели дело

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, причиной крушения самолета в Хабаровском крае могла стать ошибка пилота. Среди предварительных версий падения самолета источники в правоохранительных органах также назвали отказ техники.

Самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, выполняя учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, погибли три человека. В МЧС подтвердили крушение.

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