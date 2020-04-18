Названы предварительные версии крушения самолета в Хабаровском крае

Причиной крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае могла стать ошибка пилота. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Среди предварительных версий падения самолета собеседник агентства также назвал отказ техники.

Самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, выполняя учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, погибли три человека. В МЧС подтвердили крушение.

В сентябре 2019 года в Ставропольском крае произошло крушение учебно-боевого штурмовика Су-25УБ. Он взорвался при столкновении с землей. Изначально предполагалось, что два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, однако эта версия не подтвердилась — их тела нашли на месте падения самолета. Причиной аварии была признана ошибка летчиков.

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