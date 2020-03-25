Появилось видео с места крушения военного учебного самолета на юге России

Очевидцы сняли на видео место крушения учебно-тренировочного самолета L-39, который принадлежал Краснодарскому летному училищу. Ролик появился в Telegram-канале «112».

На кадрах видны обломки транспортного средства, разбросанные по полю. Самолет полностью разрушен, от него остались элементы каркаса.

В Минобороны ТАСС подтвердили крушение. По данным ведомства, за штурвалом находился курсант четвертого курса, полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что в результате падения погиб пилот. Он был один в двухместном самолете и выполнял учебно-тренировочный полет в Кавказском районе в Краснодарском крае на юге России.

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