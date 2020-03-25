Военный учебно-тренировочный самолет разбился на юге России

Военный учебно-тренировочный самолет L-39 разбился в Краснодарском крае на юге России. Об этом в среду, 25 марта, сообщает «Интерфакс».
«Самолет L-39 выполнял учебно-тренировочный полет в Кавказском районе и потерпел крушение. Пилот погиб», — рассказал источник агентства.
По информации собеседника агентства, в двухместном самолете находился только один пилот.
По предварительным данным, разбившийся борт принадлежал Краснодарскому летному училищу.
L-39 — учебно-тренировочный самолет производства Чехословакии, серийно выпускавшийся до 1999 года. Используется для обучения пилотов боевой авиации в более чем 30 странах мира.
В сентябре 2019 года в Ставропольском крае произошло крушение учебно-боевого штурмовика Су-25УБ. Он взорвался при столкновении с землей. Изначально предполагалось, что два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, однако эта версия не подтвердилась — их тела нашли на месте падения самолета. Причиной аварии была признана ошибка летчиков.