Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в 111 километрах от аэродрома Дземги во время испытаний.

Интерфакс в свою очередь сообщает, что летчик успел катапультироваться и не пострадал. Его эвакуировали на вертолете Ми-8.

Представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что основными версиями крушения истребителя сейчас считаются неисправность и ошибка пилотирования.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!