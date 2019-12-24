Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в 111 километрах от аэродрома Дземги во время испытаний.
Интерфакс в свою очередь сообщает, что летчик успел катапультироваться и не пострадал. Его эвакуировали на вертолете Ми-8.
Представитель силовых структур рассказал РИА Новости, что основными версиями крушения истребителя сейчас считаются неисправность и ошибка пилотирования.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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