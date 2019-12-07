Раскрыт налет «настоящего» Су-57

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа («Изделие 30») совершил 16 полетов, передает ТАСС со ссылкой на заявление индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

«В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов», — сказал менеджер.

Сердюков добавил, что в настоящее время вопрос применения двигателя в составе самолетов прорабатывается.

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Двигатель второго этапа («Изделие 30») отличается от первого (АЛ-41Ф-1) полностью электронной системой автоматического управления и способен обеспечить истребителю крейсерский полет на сверхзвуковой скорости. Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа совершил в декабре 2017 года.

В сентябре военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что индийская сторона возобновит сотрудничество с российской по созданию собственного истребителя пятого поколения тогда, когда Су-57 получит двигатель второго этапа. В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-57, в настоящее время получающие двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа.

В октябре журнал Scramble сообщил, что НАТО присвоила перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon («Преступник», «Уголовник» и аналогичное).

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