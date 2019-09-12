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Названо условие покупки Су-57 Индией

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Индийская сторона возобновит сотрудничество с российской по созданию собственного истребителя пятого поколения тогда, когда Су-57 получит двигатель второго этапа. Такое мнение выразил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

«Напомню о фактах: Т-50, а теперь Су-57, уже летает и запускается в серию, создание индийского самолета приостановлено. Пока у Су-57 не появится новый, более мощный двигатель», — уверяет автор. По его мнению, «дружба и партнерство [между Дели и Москвой] не бывают без шероховатостей, преодолевая которые, получаешь наибольший эффект и лучший результат».

В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит вариант с приобретением Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах (ВС).

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов заявил, что серийным Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа АЛ-41Ф-1, впоследствии будут заменены силовые агрегаты — на двигатели второго этапа («Изделие 30»).

В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

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