Серийным Су-57 поменяют двигатели

Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

«Первые серийные поставки истребителей в этом году будут идти с двигателем первого этапа. С последующей заменой на двигатель второго этапа», — сказал чиновник.

По его словам, Вооруженным силам нужен Су-57 с одним типом двигателей. «В настоящее время двигатель второго этапа проходит заводские испытания, и в дальнейшем будет установлен на самолет для проведения государственных испытаний», — отметил вице-премьер.

Борисов подтвердил, что российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» поднимется в воздух в этом году. «Эта чувствительная тема и я не хотел бы останавливаться на деталях», — добавил чиновник.

В апреле стало известно, что двигатель первого этапа АЛ-41Ф-1 для Су-57 прошел необходимые испытания и запущен в серийное производство.

В феврале заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что в настоящее время не принципиально, сколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 с двигателями первого этапа получат ВКС России.

В том же месяце сообщалось, что взлетный вес беспилотника С-70 «Охотник» может составить 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла — 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте развиваемая дроном скорость оценивается в 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины — до пяти тысяч километров.

Материалы по теме Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?

Ранее в том же месяце вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести Су-57 на внешний рынок.

АЛ-41Ф-1 создан на основе силового агрегата АЛ-41Ф1С, который получает истребитель Су-35С. В перспективе Су-57 будут оснащаться двигателями второго этапа («изделие 30»). Всего к 2027 году Минобороны России планирует закупить у «Сухого» 76 единиц Су-57.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ», а максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!