Найдены черные ящики взорвавшегося Су-25

Найдены черные ящики учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

Прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец обнаружили на месте крушения воздушного судна. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее появилась информация о гибели пилотов учебного штурмовика. Майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев служили в 368-м авиационном штурмовом полку. Их тела нашли на месте падения самолета, гибель пилотов подтвердили в Минобороны.

Учебный штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября. Он взорвался при столкновении с землей. Опубликована фотография с места катастрофы. Изначально предполагалось, что летчики могли катапультироваться, но эта версия не подтвердилась.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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