Тела пилотов нашли на месте падения взорвавшегося Су-25

Тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, нашли на месте падения самолета. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. Официального подтверждения этих сведений не было. Погибшие — майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев — служили в 368-м авиационном штурмовом полку. Их тела находились в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.

Учебный штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября. Он взорвался при столкновении с землей. Опубликована фотография с места катастрофы. Изначально предполагалось, что летчики могли катапультироваться.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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