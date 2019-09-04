Тела пилотов Су-25 оказались под завалами

Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Погибшие — майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, они служили в 368-м авиационном штурмовом полку.

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Ранее «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что поисковая группа обнаружила тела пилотов.

Учебный штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября. Он взорвался при столкновении с землей. Опубликована фотография с места катастрофы. Изначально предполагалось, что летчики могли катапультироваться.

Су-25УБ является учебно-боевой версией штурмовика Су-25 «Грач», который предназначен для уничтожения малоразмерных наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.

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