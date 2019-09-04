Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Построившего особняк на деньги учеников директора школы отправили в тюрьму
Поклонник устроил слежку за актрисой Марией Мироновой и стал ее шантажировать
В России решили заняться мониторингом биологических рисков
Найдена достойная альтернатива сексу
Названа возможная дата обмена заключенными между Россией и Украиной
Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
Российский теннисист высказался об американцах в духе героя «Брата»
Иран потребовал у Европы миллиарды в обмен на мирное поведение
Названы два условия перехода на четырехдневку в России
Новости партнеров

Пилоты взорвавшегося Су-25 могли погибнуть в кабине

Перейти в «Мою Ленту»

Тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, могут находиться в кабине воздушного судна. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

Данная информация противоречит первоначальной версии, что находившиеся на борту Су-25 успели катапультироваться.

Ранее появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. По данным источника «Известий», их тела найдены. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Самолет Су-25 разбился на Ставрополье 3 сентября. В Минобороны сообщали, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей. Позже с места происшествия было опубликовано фото.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Стало известно о гибели пилотов российского Су-25
Стали известны подробности падения Су-25
Другие материалы рубрики
Россия00:06 3 сентября
Артемий Оськин

«Это был ад, я боялась, что его сердце не выдержит»

Артемия спасет срочная операция на открытом сердце. Ему нужна ваша помощь!
10:23Сегодня

В России решили заняться мониторингом биологических рисков

09:04Сегодня

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

08:59Сегодня

Решившим рожать россиянкам захотели помочь прививками

Россия00:01 2 сентября
Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане.

«Большая часть из нас должна была погибнуть»

15 лет трагедии Беслана. Как офицеры «Альфы» первыми пошли на штурм и оказались в аду
08:17Сегодня

Россияне стали жить рекордно дольше

05:50Сегодня

В России закупили десять тысяч упаковок запрещенных психотропных лекарств

04:45Сегодня

Названы российские города с самым грязным воздухом

Россия00:01 1 сентября
BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)

«Родители с оружием в руках лезли туда, готовые умереть»

15 лет трагедии Беслана. Почему переговоры не помогли спасти всех заложников
23:46 3 сентября

В гибели пилотов российского Су-25 засомневались

21:05 3 сентября

Появилось фото взорвавшегося Су-25

16:03 3 сентября

Обнаружено место падения российского Су-25

Россия
В России решили заняться мониторингом биологических рисков
Российский штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Самолет рухнул во время отработки фигур высшего пилотажа. Поиск пилотов продолжается
«Оттуда выбегали сотни окровавленных детей и взрослых»
 
Пилоты взорвавшегося Су-25 могли погибнуть в кабине
Артемий Оськин«Это был ад, я боялась, что его сердце не выдержит»
Артемия спасет срочная операция на открытом сердце. Ему нужна ваша помощь!
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Спасенные заложники, пострадавшие во время теракта в Беслане. «Большая часть из нас должна была погибнуть»
15 лет трагедии Беслана. Как офицеры «Альфы» первыми пошли на штурм и оказались в аду
Все материалы
Мир
Иран потребовал у Европы миллиарды в обмен на мирное поведение
США готовятся к удару мощнейшего урагана «Дориан»
Катастрофические разрушения, массовая эвакуация и погибшие: что известно о шторме
США заморозили десятки проектов ради строительства стены Трампа
«Пришли солдаты и выставили нас из дома»
Зачем американцы загнали десятки тысяч своих граждан в концлагеря во время Второй мировой
Абэ захотел вывести переговоры с Путиным на новый уровень
США ударили по террористам в сирийском Идлибе
Погибли десятки человек. Россия обвиняет Америку в срыве перемирия
Россия ответила Болгарии на слова о роли советской армии в освобождении Европы
Все материалы
Бывший СССР
Названа возможная дата обмена заключенными между Россией и Украиной
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Лукашенко рассказал о подаренной Маском Tesla
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Тимошенко пропустила голосование об отмене депутатской неприкосновенности
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Лукашенко получил план интеграции с Россией на неделю позже обещанного срока
Все материалы
Экономика
Названы два условия перехода на четырехдневку в России
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
В России задумали создать новую госкомпанию
Ловушка для «Росгосстраха»
Или как бывшая «дочка» по дешевке использует имя покинутой «матери»
Huawei предъявила США список претензий
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Все материалы
Силовые структуры
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Без следа и следствия
Самые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
Россиянин обезглавил жену и инсценировал ее исчезновение
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Двоих участников прошедшего 27 июля митинга отпустили из СИЗО
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Полицейских передумали сажать за пытки россиян туалетным ершиком и током
Все материалы
Наука и техника
Названа причина вымирания россиян
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Последнее мирное лето
Уникальные кадры Европы, в которой вот-вот разразится Вторая мировая война
США заполонят Тихий океан пусковыми установками THAAD
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном
Все материалы
Спорт
Российский теннисист высказался об американцах в духе героя «Брата»
Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов«Ты половину Дагестана с собой притащил!»
Нурмагомедов привез друзей в Америку. Их делают чемпионами звезды UFC
Футболист сборной Англии понадобился исторической родине
Андрей Спиридонов«Вдохнуть можешь, а выдохнуть — нет»
В 90-е российские баскетболисты чуть не стали чемпионами Европы. Но их решили отравить
Ломаченко высказался о возможности дружбы с россиянами
Серхио Агуэро«Он умирая будет забивать»
Горячее лондонское дерби, триумф «Ливерпуля» и провал «Челси» — главные события тура АПЛ
Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца
Все материалы
Культура
Поклонник устроил слежку за актрисой Марией Мироновой и стал ее шантажировать
Спаси и укуси
Ведьма из кошмаров, подпольное порно и «Торт» — главные сериалы месяца
Запашный перенес экстренную операцию
Подавись улыбкою своей
Хоакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи: Венеция-2019
Майли Сайрус съехалась с возлюбленной после развода с мужем
«Челюсти разрезали еду, как нож гильотины»
Как трицератопс и тираннозавр рекс стали злейшими врагами
Джастин Бибер разоткровенничался о тяжелых наркотиках и неуважении к женщинам
Все материалы
Интернет и СМИ
Злой баран внезапно боднул оператора телеканала в пах и сорвал съемки
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Увеличившие грудь порноактрисы пожаловались на проблемы со здоровьем
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Парень сэкономил на обручальном кольце ради телевизора и нашел поддержку в сети
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Телеведущему Корчевникову нашли невесту
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в обнимку с моделью с болезнью кожи и разочаровала фанатов
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Супермодель попалась на фотошопе второго подбородка и возмутила поклонников
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Болезненный вид модели в рекламе Виктории Бекхэм напугал фанатов
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Перечислена портящая женщину одежда
Все материалы
Путешествия
Самолет в российском аэропорту совершил аварийную посадку
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Найдена достойная альтернатива сексу
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
Появились подробности аварийной посадки самолета из-за проблем с шасси
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Названа причина подорожания авиабилетов
Все материалы
Из жизни
Пара нашла в купленном доме тайник со старинными диковинами
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Питон целиком съел 40-килограммовую козу
Во время съемок норвежского военного сериала — подработка. Прага«Я научил их правильно пить и закусывать водку»
История россиянина, который уехал учиться в Чехию
Объявлена охота на исчезнувшую из могилы ведьму
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Все материалы
Почему на треке в Спа гибнут пилоты?
Избранное на Моторе: Nissan GT-R и история самого устрашающего поворота Формулы-1
Смешные и странные ролики августа
Дрэг-рейсинг на мотокультваторе, «Копейка»-трицикл и невероятный Volkswagen из Бразилии
Длительный тест Audi A4 Allroad
В нашем гараже побывала, возможно, самая недооцененная модель Audi
Дом, который построил Aston Martin
Почему автопроизводители последовали примеру фэшн-брендов и начали «ходить по домам»
Новый Hyundai Solaris полностью изменится
Lamborghini представила самую мощную и быструю модель
Подтверждено появление Lada Vesta с вариатором
Все материалы
Дом
Построившего особняк на деньги учеников директора школы отправили в тюрьму
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
Самый дешевый пентхаус России нашли в Омске
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Россиянин установил памятник президенту США и был наказан
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
Россиянин сделал ремонт в новостройке и пожалел
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
В России появилась мгновенная выдача выписок из реестра недвижимости
В Башкирии фермеры получат поддержку на десятки миллионов рублей
Все материалы