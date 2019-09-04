Пилоты взорвавшегося Су-25 могли погибнуть в кабине

Тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, могут находиться в кабине воздушного судна. Об этом сообщили в экстренных службах региона, передает РИА Новости.

Данная информация противоречит первоначальной версии, что находившиеся на борту Су-25 успели катапультироваться.

Ранее появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. По данным источника «Известий», их тела найдены. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Самолет Су-25 разбился на Ставрополье 3 сентября. В Минобороны сообщали, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей. Позже с места происшествия было опубликовано фото.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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