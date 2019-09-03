Стало известно о гибели пилотов российского Су-25

Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее в Минобороны сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения обнаружили парашюты. В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей, отметили РИА Новости. Как сообщили в экстренных службах региона, самолет упал в 38 километрах к западу от Буденновска.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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