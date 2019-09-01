Самолет разбился во время авиашоу в Канаде

Небольшой самолет разбился рядом с канадским городом Смит. Об этом сообщает портал Globalnews.

Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры. Один из самолетов исчез, однако его обнаружили примерно через час. На борту находился только пилот, он погиб. Отмечается, что им был мужчина в возрасте примерно 40 лет.

Сотрудники Министерства транспорта Канады расследуют авиакатастрофу.

31 августа автожир — небольшой летательный аппарат — упал в Клязьминское водохранилище в Подмосковье. В результате два человека, находившиеся на борту, погибли. По данным МЧС, перед падением аппарат задел линии электропередачи.

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