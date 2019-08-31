Стало известно о жертвах после падения автожира в Подмосковье

Два человека погибли в результате падения автожира в Клязьминское водохранилище в субботу, 31 августа. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, на данный момент обнаружено тело одного погибшего. «Второго сейчас поднимают», — добавил он.

Всего на борту находилось два человека — пилот и пассажир. Источник в экстренных службах сообщил, что это были 52-летний собственник воздушного судна и его 31-летний сын. Он также добавил, что автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что тела пока не обнаружены.

По данным МЧС, аппарат задел линии электропередачи, после чего упал примерно в 50 метрах от берега. По факту падения аппарата возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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