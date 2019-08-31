Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Зеленский рассказал о реакции МИД на его первый звонок Путину
Клуб РПЛ «перевел» защитника во вратари за двойное спасение ворот
Зеленский отреагировал на отдых главы офиса на курорте в День независимости
Зеленский понадеялся на личную встречу с Путиным
Член Совета Федерации напал на журналистку
Изгнанный Зеленским «разбойник» побил беженца
Авария на «Формуле-2» привела к смерти пилота
США ударили по Идлибу
В турецком аквапарке рассказали об инциденте с впавшей в кому россиянкой
Новости партнеров

Стало известно о жертвах после падения автожира в Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»

Два человека погибли в результате падения автожира в Клязьминское водохранилище в субботу, 31 августа. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, на данный момент обнаружено тело одного погибшего. «Второго сейчас поднимают», — добавил он.

Всего на борту находилось два человека — пилот и пассажир. Источник в экстренных службах сообщил, что это были 52-летний собственник воздушного судна и его 31-летний сын. Он также добавил, что автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что тела пока не обнаружены.

По данным МЧС, аппарат задел линии электропередачи, после чего упал примерно в 50 метрах от берега. По факту падения аппарата возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Под Москвой затонул летательный аппарат
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Под Москвой затонул летательный аппарат
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Москвой
В России экстренно сели три пассажирских самолета
Другие материалы рубрики
Россия00:0330 августа

«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»

Россиянки выбрали запрещенные для женщин профессии. Они пережили унижения и домогательства
21:46Сегодня

В Москве прошел марш в поддержку сестер Хачатурян

21:24Сегодня

Член Совета Федерации напал на журналистку

20:38Сегодня

Под Москвой затонул летательный аппарат

Россия00:0326 августа

«Ребят посадят, а следователи получат медали»

Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
19:35Сегодня

Кадыров рассказал о встрече с Путиным

16:04Сегодня

Полиция назвала число протестующих в центре Москвы

15:52Сегодня

Художники со всего мира разрисовали российский спальный район

Россия00:0123 августа

«В болоте сидим, чтоб не поджариться»

Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
14:46Сегодня

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

14:17Сегодня

Путин переспорил Кадырова

13:42Сегодня

Хостелам написали новые правила 

Россия
Стало известно о жертвах после падения автожира в Подмосковье
«Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет»
Россиянки выбрали запрещенные для женщин профессии. Они пережили унижения и домогательства
В Москве прошел марш в поддержку сестер Хачатурян
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Член Совета Федерации напал на журналистку
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Под Москвой затонул летательный аппарат
Все материалы
Мир
США ударили по Идлибу
«Я зажарил и съел ее почку»
Кем был и как убивал Джек-потрошитель, самый известный и таинственный маньяк в истории
Найден «шахид-танк» Т-55
«Я говорю о патриотизме и шпионю на Россию»
 
На убийцу Роберта Кеннеди совершено нападение
Девушку проверяют на «детекторе лжи»Горячий поцелуй
Египтяне проверяют лжецов каленым железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор
Стало известно о новых контрактах России и Венесуэлы
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский отреагировал на отдых главы офиса на курорте в День независимости
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
Зеленский понадеялся на личную встречу с Путиным
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
Зеленский рассказал о реакции МИД на его первый звонок Путину
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Изгнанный Зеленским «разбойник» побил беженца
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
США, Украина и Польша договорились по газу
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Илон Маск и Джек Ма испугались глобального демографического коллапса
Гривне предрекли обвал
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Все материалы
Силовые структуры
Появилось видео с убившей и закопавшей сына россиянкой
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Названы возможные причины убийства ребенка его матерью в Башкирии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержана мать убитого в Башкирии ребенка
«Вы у меня заедете надолго»
Полицейских обвиняют в изнасиловании девушки-подростка. Что известно об инциденте в Анапе
Пропавшего в Башкирии младенца обнаружили мертвым
Все материалы
Наука и техника
Удар «Искандера» показали полностью
Последнее мирное лето
Уникальные кадры Европы, в которой вот-вот разразится Вторая мировая война
Обнаружена защищающая от ВИЧ мутация
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Робота Федора на МКС показали на видео
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Космонавты пригрозили роботу Федору молотком
Все материалы
Спорт
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Тиэму Пукки«Он никчемный. Избавьтесь от него»
Над этим футболистом смеялись даже фанаты. Теперь он лучший бомбардир АПЛ
«Ливерпуль» одержал выездную победу и вернул себе лидерство в АПЛ
«Святые» против «дьяволов» и танец с «саблями»
Что нельзя пропустить в четвертом туре АПЛ
Авария на «Формуле-2» привела к смерти пилота
Присевший на «дорожку»
Он был звездой АПЛ, но ушел из футбола и подсел на наркотики
Защитник «Ливерпуля» забросил мяч «за шиворот» голкиперу в игре АПЛ
Все материалы
Культура
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Владимир Сорокин «Литераторы пили, пьют и будут пить»
Владимир Сорокин о воде, водке и футболе
Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал миллиард рублей
Окунуться в музыку
Техно на реке, на ковре, под водой: как проводить лето на Red Bull Music Festival
Актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки» скончалась от рака
«А потом ты оказываешься участником кокаиновой сделки!»
Как создатель тачки из «Назад в будущее» ввязался в наркобизнес и сам стал героем кино
Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов передразнил истерику Киркорова
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Россияне устроили прощальный флешмоб в Instagram Джареда Лето
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Telegram разрешит скрыть свой номер телефона от всех
Все материалы
Ценности
Самую молодую в мире миллиардершу уличили в сокрытии полноты
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Ким Кардашьян вытащила из тюрьмы пенсионерку и сняла ее в рекламе нижнего белья
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Кара Делевинь вышла на публику в одежде российского производства
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Девушка бросила карьеру в журналистике и озолотилась на снимках в бикини
Все материалы
Путешествия
В турецком аквапарке рассказали об инциденте с впавшей в кому россиянкой
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Умер глава Tez Tour Дмитрий Шершнев
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
В России экстренно сели три пассажирских самолета
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Россия раскритиковала новые визовые правила Финляндии
Все материалы
Из жизни
Российские спасатели пробили стену ради вызволения котенка
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Гигантский питон задушил ворону-флейтиста и повис перед лицом туриста
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Зажигательный танец медведя попал на видео
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Необычная реакция мужчины на вооруженного грабителя попала на видео
Все материалы
Летающий внедорожник за 7 миллионов
Видео: карбоновый двухмоторный автомобиль, который умеет перелетать пробки
Летающий внедорожник за 7 миллионов
Видео: карбоновый двухмоторный автомобиль, который умеет перелетать пробки
Лучшее автомобильное видео августа
Осы, свиньи, дрифтовый Трабант и президент у «Врат ада»: самые интересные ролики месяца
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Патриот с «автоматом» стал самым дорогим УАЗом
Росгвардия создала противоугонную систему
В России предложили считать транспортный налог по-новому
Все материалы
Дом
Должникам по услугам ЖКХ нашли оправдание
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
Московские вокзалы застроят жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Жители российского дома ввели плату за вход в свой подъезд
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянин прикинулся безработным ради жилья
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
В Минздраве рассказали о забирающих зарплаты врачей «элитах»
Все материалы