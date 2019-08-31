В России экстренно сели три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета совершили экстренную посадку в Волгограде в ночь на 31 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона.

30 августа в 23:10 по местному времени самолет, летевший из Красноярска в Симферополь, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда. У 35-летней пассажирки ухудшилось самочувствие. Доктора обследовали женщину и отправили ее на амбулаторное лечение.

31 августа около 02:00 по местному времени авиалайнер, следовавший из Грозного в аэропорт Внуково, запросил разрешение на экстренную посадку в Волгограде. Капитан принял такое решение из-за падения уровня жидкости в гидросистеме. Пострадавших нет.

Третий самолет, направляющийся из Баку в Москву, приземлился в аэропорту Волгограда 31 августа около 07:00 по местному времени. На борту лайнера 62-летний мужчина пожаловался на проблемы со здоровьем. По данным представителя администрации региона, гражданина Германии доставили в больницу. Пациент находится под наблюдением медиков.

На данный момент все самолеты, совершившие экстренную посадку в Волгограде, вылетели в пункт назначения.

Ранее 31 августа сообщалось, что пассажирский аэробус А-320 российской авиакомпании «Сибирь», летевший из Владивостока в Южно-Сахалинск, имел технические неисправности во время полета. Команде удалось починить вышедшее из строя радионавигационное оборудование и завершить посадку в штатном режиме.

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