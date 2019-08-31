Пассажирский самолет летел по России с неисправностью на борту

Пассажирский аэробус А-320 российской авиакомпании «Сибирь», летевший из Владивостока в Южно-Сахалинск, имел технические неисправности во время полета. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС в субботу, 31 августа.

По словам командира воздушного судна, за 12 минут до приземления, в 09:37 по местному времени, команде удалось починить вышедшее из строя радионавигационное оборудование и завершить посадку в штатном режиме.

На борту лайнера находились 149 человек, в том числе 6 членов экипажа. За медицинской помощью никто не обращался.

30 августа сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» Airbus 321, летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан), совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицами. На борту самолета находились 193 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

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