Под Москвой затонул летательный аппарат

В Клязьминское водохранилище в подмосковном Долгопрудном упал автожир — небольшой винтокрылый летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал 112. По его информации, перед падением аппарат задел линии электропередачи.

Автожир затонул примерно в 50 метрах от берега, позднее спасатели обнаружили его под водой. Ожидается прибытие водолазов. Информации о погибших или пострадавших нет, ведутся поиски.

ТАСС уточняет, что автожир был частным и вмещал двух человек.

По факту падения аппарата возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщила «Интерфаксу» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская. На место выехала следственно-оперативная группа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!