Обнаружено место падения российского Су-25

Минобороны подтвердило катастрофу Су-25УБ, двухместный штурмовик разбился в Ставропольском крае. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает РИА Новости

Самолет полностью разрушен, передают в военном ведомстве. Обнаружены парашюты катапультировавшихся летчиков. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация об аварии штурмовика на Северном Кавказе. Позже ее подтвердили Минобороны. Полет проводился без боекомплекта с аэродрома Буденновск.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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