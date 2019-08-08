Су-30 разбился в Индии

Российский истребитель СУ-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что самолет выполнял тренировочный полет. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Два пилота, находившиеся на борту истребителя, успешно катапультировались.

В 2016 году стало известно, что модернизация Су-30 обойдется индийской армии в семь-восемь миллиардов долларов.

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30МКИ, производимый на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут», изначально был разработан по заказу Индии на базе самолета Су-30МК. В настоящее время самолеты этого типа являются самыми многочисленными в ВВС Индии.

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