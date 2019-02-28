Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана

В воздушном бою между индийской и пакистанской авиацией 27 февраля участвовали в общей сложности 32 самолета, сообщает телеканал NDTV.

По информации его источников, ВВС Индии задействовали восемь истребителей — четыре Су-30МКИ, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21. Один из двух последних был сбит в ходе боя, что было официально признано индийской стороной.

Пакистан поднял в воздух 24 самолета, среди которых были восемь F-16, четыре Dassault Mirage III и четыре JF-17 Thunder — истребителя-бомбардировщика совместной китайско-пакистанской разработки. NDTV пишет, что восемь остальных самолетов лишь сопровождали группировку, не предпринимая активных действий.

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Сообщается, что индийские летчики преследовали пакистанские самолеты после того, как те провели бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии соприкосновения в Кашмире. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман (Abhinandan Varthaman) атаковал F-16, применив против него ракету Р-73, но его МиГ-21 в этот же момент был поражен ракетой AIM-120 AMRAAM, которыми оснащаются в том числе F-16. Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами, те обещали освободить его.

В Нью-Дели, не уточняя деталей, заявляли, что индийская авиация сбила один из пакистанских истребителей. Также индийская пресса писала, что сбитым пакистанским самолетом был F-16, однако в Пакистане это опровергают, ссылаясь на то, что 27 февраля эта техника в воздух не поднималась.

Воздушный бой и последовавшая за ним эскалация конфликта произошли после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.

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