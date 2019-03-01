Фрагмент воздушного боя между Индией и Пакистаном попал на видео

@ajayjandyal / Twitter

Индийский тележурналист Аджай Джандьял (Ajay Jandyal) опубликовал в Twitter видео, на котором, по его утверждению, запечатлен фрагмент воздушного боя между истребителями ВВС Индии и Пакистана 27 февраля в небе над Кашмиром.

На кадрах видны белые следы в небе, а также некий летчик, спускающийся на парашюте. Джандьял пишет, что это пилот пакистанского F-16, который, как заявляют в Нью-Дели, был сбит в ходе боя. Пользователи Twitter не согласились с журналистом, высказав мнение, что это пилот индийского МиГ-21, впоследствии задержанный пакистанцами.

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Подробности воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром 28 февраля опубликовал индийский телеканал NDTV. По его информации, индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская — 24 самолета, в том числе восемь F-16. Сообщалось, что один из F-16 был уничтожен ракетой, выпущенной МиГ-21, который в тот же момент был атакован и сбит. Нью-Дели официально признал потерю одного такого самолета, в Исламабаде опровергают утверждения о гибели своего F-16, заявляя, что в день боя эти истребители не поднимались в воздух.

Воздушный бой и последовавшая за ним эскалация конфликта произошли после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек.

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