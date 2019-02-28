Пакистан отпустит индийского пилота из плена

Пакистан принял решение отпустить индийского пилота, взятого в плен после того, как его самолет был сбит. Об этом объявил пакистанский премьер-министр Имран Хан в четверг, 28 февраля, передает Reuters.

«Мы отпустим его завтра [1 марта] в качестве жеста во имя мира», — объявил глава правительства во время выступления в парламенте.

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Военный летчик был захвачен 27 февраля. Это произошло после того, как Пакистан объявил, что сбил два самолета индийских ВВС в небе над Кашмиром. По некоторым данным, захвачены были два пилота. В Нью-Дели подтвердили потерю лишь одного самолета — истребителя МиГ-21.

В то же время индийская сторона сообщала о сбитом пакистанском истребителе F-16. Исламабад эти данные опроверг.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 14 февраля произошло нападение на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад». 25 февраля Индия разбомбила их лагерь, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот.

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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