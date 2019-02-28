Лавров предложил Индии и Пакистану помириться в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Индии и Пакистану провести переговоры в России. Его слова передает «Интерфакс».

Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для такого мероприятия. «Если они захотят, то конечно», — отметил глава дипломатического ведомства.

Ранее 28 февраля сообщалось, что пакистанские военные обстреляли населенные пункты на индийской территории штата Джамму и Кашмир. Со стороны Индии был открыт ответный огонь.

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Днем ранее произошли боевые столкновения в воздушном пространстве стран. За день до этого индийская авиация атаковала лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта организация взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек.

Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией. При этом, по утверждению источников газеты The Times of India, пакистанский премьер-министр Имран Хан провел совещание с участием командования ядерных сил.

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