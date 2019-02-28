Индия пригрозила врагам страны сражением

Премьер-министр Индии Нерендра Моди заявил, что враги страны используют теракты и заговоры для дестабилизации ситуации. Его слова передает Associated Press.

«Индия будет сражаться, жить, трудиться и одержит победу», — сказал он, выступая перед представителями правящей Индийской народной партии.

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Как отмечает агентство, премьер не говорил о конфликте с Пакистаном в Кашмире. В то же время члены партии высказывались за нанесение новых ударов по соседу.

Кроме того, источники в Минобороны Индии утверждают, что Исламабад укрывает лидеров террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад», по позициям которой индийская армия нанесла удары 26 февраля.

Ранее 28 февраля сообщалось, что Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Индийские войска отразили удар.

27 февраля Индия и Пакистан заявили о том, что сбили военные самолеты друг друга. Это случилось на следующий день после того, как индийская авиация атаковала лагерь «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.

Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией. При этом, по утверждению источников газеты The Times of India, пакистанский премьер-министр Имран Хан провел совещание с участием командования ядерных сил.

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