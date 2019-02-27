Пакистан опроверг информацию о сбитом Индией истребителе

Пакистан опроверг информацию о том, что индийские военные сбили истребитель F-16 ВВС страны. Такое заявление сделал представитель пакистанской армии генерал-майор Асиф Гхафур, передает ТАСС.

«Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16», — сказал он.

До этого Гхафур заявил, что пакистанская полиция захватила двух пилотов сбитого ранее 27 февраля индийского военного самолета. Он также отметил, что Исламабад не желает эскалации конфликта и не хочет развязывать войну в регионе.

27 февраля сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, нарушивший воздушное пространство страны. Пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют. О его дальнейшей судьбе пока не известно.

До этого пакистанские военные заявили, что сбили два самолета индийских ВВС в небе над Кашмиром. Изначально сообщалось о гибели обоих пилотов и одного мирного жителя, затем стало известно, что один летчик был взят в плен.

25 февраля индийские многоцелевые истребители «Мираж» 2000 (Dassault Mirage 2000) разбомбили лагерь террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам») на границе с Пакистаном в штате Кашмир. Тогда пакистанский лидер Ариф Алви заявил, что Индия создает «истерию» вокруг ситуации на границе, и добавил, что действия Дели могут привести к войне.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 14 февраля произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) в штате Джамму и Кашмир. Террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из «Джаиш-е-Мухаммад».

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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