Кремль отреагировал на конфликт между Индией и Пакистаном

В Кремле призывают Индию и Пакистан к сдержанности в связи с обострением ситуации на границе между этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 27 февраля.

«Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями. Очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, призываем все стороны к сдержанности», — сказал Песков.

Ранее в среду стало известно, что военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны.

Незадолго до инцидента появилась информация о том, что пакистанские военные атаковали два индийских самолета и взяли в плен двух пилотов, которые успели катапультироваться.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 14 февраля произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) в штате Джамму и Кашмир. Террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих.

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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