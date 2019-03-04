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Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии

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ВВС Индии сбили залетевший в воздушное пространство страны пакистанский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает в понедельник, 4 марта, ANI News.

Беспилотник был запущен с пакистанской территории и направлялся к пустынным районам в северном индийском штате Раджастхан. Предполагается, что он должен быть исследовать оборонительные позиции. Однако беспилотник засекли радары, и вскоре после нарушения воздушного пространства Индии он был сбит поднятым для этого истребителем Су-30.

Отмечается, что это уже второй БПЛА за неделю. 26 февраля летательный аппарат нарушил воздушное пространство Индии в округе Кач в штате Гуджарат. Его сбили при помощи зенитно-ракетного комплекса Spyder.

Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром прошел воздушный бой.

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