Индия даст отпор Пакистану во всех измерениях

Террористы готовят новые нападения на территории Индии после февральской атаки в северном штате Джамму и Кашмир. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами адмирал Сунил Ланба на конференции «Индо-Тихоокеанский региональный диалог», передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время боевики проходят подготовку для совершения новых атак, в том числе с моря. О каких конкретно группировках идет речь, командующий не уточнил.

Он добавил, что атаку в феврале совершили экстремисты, «поддерживаемые страной, которая стремится к дестабилизации в Индии». В связи с этим ВМС готовы дать быстрый и решительный ответ «на авантюры со стороны Пакистана во всех трех измерениях: в воздухе, воде и на суше», подчеркнул Ланба. Он также заверил граждан, что флот совместно с сухопутными войсками и военно-воздушными силами обеспечивает безопасность как единое целое.

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4 марта сообщалось, что ВВС Индии сбили залетевший в воздушное пространство страны пакистанский беспилотный летательный аппарат.

Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром прошел воздушный бой.

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