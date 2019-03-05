Пакистан нашел и отогнал индийскую подлодку

Twitter / omar_quraishi

Военно-морские силы Пакистана предотвратили нарушение границы индийской подлодкой. Как передает RT, субмарину обнаружили, поэтому она была вынуждена отступить.

Индийскую подлодку заметили без использования пакистанских субмарин, несмотря на серьезные инвестиции Нью-Дели в современные технологии, что показывает превосходство ВМС Пакистана. Указывается также, что это был второй с 2016 года перехват субмарины из Индии.

«Военно-морские силы продолжат защищать морскую границу Пакистана. ВМС способны реагировать на любую агрессию», — говорится в сообщении.

Видео доступно в Twitter журналиста Омара Кураиши. Он отметил, что пытаться заплыть на чужую территорию, когда тебя видно на поверхности, — крайне странно.

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Ранее ВМС Индии пообещали дать быстрый и решительный ответ «на авантюры со стороны Пакистана во всех трех измерениях: в воздухе, воде и на суше».

4 марта сообщалось, что ВВС Индии сбили залетевший в воздушное пространство страны пакистанский беспилотный летательный аппарат.

Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром прошел воздушный бой.

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