Пакистан отпустил плененного индийского пилота

Пакистанские военные передали Индии плененного пилота Абхинандана Вартамана (Abhinandan Varthaman). Церемония возвращения транслировалась телеканалом India TV на YouTube.

О решении отпустить индийского пилота было объявлено 28 февраля. По словам пакистанского премьер-министра Имрана Хана, это стало «жестом во имя мира». В то же время госминистр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх в своем Twitter отметил, что действия Пакистана — это не одолжение. «Согласно Женевской конвенции, солдат, захваченный во время ведения военных действий, должен быть возвращен», — написал он.

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Абхинандан был схвачен пакистанскими полицейскими 27 февраля после того, как его самолет был сбит над пакистанской частью Кашмира.

В тот день произошли боевые столкновения в воздушном пространстве стран. За день до этого индийская авиация атаковала лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта организация взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек. Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией.

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