Пакистан согласился на помощь России наперекор Индии

Исламабад готов принять предложение России о посредничестве в конфликте между Пакистаном и Индией. Об этом заявил пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, сообщает издание Dawn.

«[Глава МИД России Сергей] Лавров предложил посредничество. Не знаю, что на счет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров и снизить напряженность», — сказал министр.

В то же время источник в индийском МИД заявил РИА Новости, что Нью-Дели придерживается иной позиции. «Мы полагаем, что у Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для взаимодействия, и в посредничестве третьих сторон нет необходимости», — отметил дипломат.

Он добавил, что для снижения напряженности Исламабад должен принять немедленные меры против террористов и их инфраструктуры на своей территории. В то же время индийская сторона не считает, что обострение конфликта спровоцировали именно ее действия.

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Лавров 28 февраля предложил Индии и Пакистану провести переговоры в России. Он отметил, что Москва готова предоставить площадку для такого мероприятия, если стороны этого захотят.

27 февраля между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром завязался воздушный бой. За два дня до этого индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 14 февраля произошло нападение на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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