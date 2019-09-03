В гибели пилотов российского Су-25 засомневались

Пилоты учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, могут быть живы. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Там опытный пилот, который был в Сирии, с ним на борту был начальник по безопасности полетов. Их ищут, неизвестно, где они. И неизвестно, погибли они или живы», — сказал собеседник агентства.

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Источник также отметил, что потерпевший крушение самолет ушел в землю на три метра, и на данный момент его откапывают. Поиски пилотов велись с вертолета, добавил он.

Ранее появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. Официального подтверждения этих сведений не было.

Самолет Су-25 разбился на Ставрополье 3 сентября. В Минобороны сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. В военном ведомстве отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей. Позже с места происшествия было опубликовано фото.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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