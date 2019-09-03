Стали известны подробности падения Су-25

В администрации Советского городского округа сообщили, что сотрудники сельхозпредприятия села Чернолесское видели момент крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье, передает «Интерфакс» во вторник, 3 сентября.

«Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор. Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии — нам неизвестно», — говорится в сообщении.

Ранее во вторник в сети появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. Официального подтверждения этих сведений нет.

По данным Минобороны России, летчики успели катапультироваться, в районе места крушения обнаружили парашюты. Специалисты поисково-спасательной службы ищут пилотов. Сам самолет при столкновении с землей взорвался. ЧП произошло в 38 километрах к западу от Буденновска.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!