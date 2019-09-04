Минобороны подтвердило гибель пилотов взорвавшегося Су-25

В Минобороны подтвердили, что пилоты учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, погибли, не успев катапультироваться. об этом в среду, 4 сентября, передает РИА Новости.

«Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться», — уточнил собеседник агентства.

Ранее появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. Погибшие — майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев — служили в 368-м авиационном штурмовом полку. Их тела нашли на месте падения самолета.

Учебный штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября. Он взорвался при столкновении с землей. Опубликована фотография с места катастрофы. Изначально предполагалось, что летчики могли катапультироваться.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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