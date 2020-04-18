При падении легкомоторного самолета в Хабаровском крае погибли три человека

Легкомоторный самолет разбился в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Отмечается, что самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, выполняя учебно-тренировочный полет. По предварительным данным, погибли три человека.
В августе прошлого года легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе деревни Минино Клинского района Московской области. На борту летательного аппарата находилось два человека, в том числе 12-летняя девочка. В результате пилот самолета погиб, ребенок получил травмы.
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