В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Ан-2 разбился в Волгоградской области. Медики не смогли спасти пилота — он скончался, передает в воскресенье, 27 мая, «Интерфакс» со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СКР.

Следователи начали проверку по факту крушения. Причина выясняется.

Отмечается, что после падение воздушное судно загорелось. РИА Новости, ссылаясь на МЧС, добавляет, что катастрофа произошла вдали от жилых домов. Ан-2 обрабатывал сельскохозяйственные поля, он разбился в 60 километрах от города Фролово.

Других жертв и разрушений нет.

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