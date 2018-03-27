«Кокаиновый самолет» прилетел в Кемерово

Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту Кемерово. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на нем нет представителей официальных делегаций. «Да, борт сел, но речи о том, что президент находился на нем, нет», — сказал источник агентства, опровергнув таким образом появившуюся в СМИ информацию о прилете Владимира Путина в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

По информации сервиса Flightradar24, самолет Ил-96-300 с номером RA-96023 прибыл в Кемерово из Москвы. Этот борт закреплен за Управлением делами президента Российской Федерации.

Известно, что самолет с этим же номером находился в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу, что подтверждалось, в частности, аргентинскими властями. Тем не менее в Управлении делами президента эту информацию опровергли.

Также этот Ил-96-300 перевозил высланных из Великобритании российских дипломатов, а также секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта. По данным СК и МЧС, погибли 64 человека, идет процедура опознания. Уголовное дело по факту пожара возбуждено по трем статьям УК РФ, в числе вероятных версий произошедшего рассматривается поджог.

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