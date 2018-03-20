«Кокаиновый самолет» заберет высланных российских дипломатов из Лондона

В лондонский аэропорт Станстед прибыл Ил-96-300 специального летного отряда «Россия». Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.

Днем 20 марта в эту воздушную гавань приехали 23 российских дипломата, которые по решению британского правительства должны покинуть Соединенное Королевство. Как передавал ТАСС, за сотрудниками дипмиссии и членами их семей из Москвы направлен спецборт, он вернет их на родину.

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Согласно информации Flightradar24, в столице Великобритании приземлился Ил-96-300 с номером RA-96023. Этот самолет находился в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу, что подтверждалось, в частности, аргентинскими властями. Тем не менее в Управлении делами президента, которому подчинен СЛО «Россия», эту информацию опровергли.

Предположительно, этим Ил-96 пользовался и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Таиланд в конце февраля.

Высылка дипломатов связана с обвинением Лондона в адрес России по делу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва отвергает обвинения и в ответ распорядилась о высылке из России 23 сотрудников британской дипмиссии.

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