Посол России рассказал о планах Лондона устроить маленькую победоносную войну

Посол России в Великобритании Александр Яковенко высказал предположение, что, обвиняя Москву по делу Скрипаля, Лондон попытался устроить «маленькую победоносную войну». Об этом он рассказал газете Mail on Sunday.

По его словам, премьер-министр Тереза Мэй «планировала устроить кризис для того, чтобы заработать политические очки дома, однако этого не случится. У России есть стратегическое терпение», — заявил дипломат, добавив, что для выхода из сложившейся ситуации необходимы «сдержанность и холодные головы»

«Наш посыл таков — расследуйте, прежде чем обвинять. Размахивание саблями не решит крупных проблем, таких как Brexit, но сделает "Глобальную Британию" менее глобальной в случае прекращения связей с Россией», — добавил он.

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Российский посол также отметил, что после «изворотливого досье», в котором оправдывается вторжение британских войск в Ирак в 2013 году, жалобы со стороны Лондона не внушают доверия. «Британия в гораздо большей степени страна-изгой, нежели Россия. Наша история чище — мы не вторгались в Ирак», — резюмировал Яковенко.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Москва, в свою очередь, обвинения отвергает и указывает на то, что не было представлено никаких подтверждений.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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